يترقب الطلبة والطالبات ظهور النتيجة وجني ثمار التعب والسهر والمذاكرة طوال الفترة الماضية، كما يترقب أهالي الطلاب أيضاً ظهور النتيجة من أجل جني ثمار تعبهم مع أبنائهم وتوفير كل سبل الراحة للمذاكرة والتفوق، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد عبر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم الطريقة السهلة التي يمكنكم من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة بورسعيد، وذلك عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة والذي أعد خصيصاً من أجل تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة ومعاناة البحث في كشوف النتائج المعلقة على الجدران في المدارس، ويترقب الطلاب وذويهم موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة بورسعيد عبر بوابة بورسعيد الإلكترونية، وموقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك بالبحث عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.

ويسعدنا عبر موقعكم نجوم مصرية أن نقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، من المواقع الرسمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد.

وسوف ننشر لكم روابط الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد انتهاء أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح أوراق إجابة الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد، حيث يتم حالياً إجراء عمليات التدقيق والمراجعة ومراجعة الدرجات لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2018/2019، ويمكن متابعة ظهور النتيجة عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

ويمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها فور صدور النتيجة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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