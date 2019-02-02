الآن هنا رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية كافة المحافظات المصرية .. تفصيلات المؤشرات الخاصة بنتيجة...

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر والتي حظيت باهتمام بالغ من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي التيرم الأول 2019، فقد قامت العديد من المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2019، فقد أعلنت محافظة الإسكندرية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ومرسى مطروح نتائج الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018 /2019، وجاءت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية مرتفعة فقد بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية 86.1%.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تيرم أول بجميع المحافظات

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

يضغط” البحث عن النتائج”.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية 2019

ومن الجدير بالذكر ما صرح به بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، فقد صرح مصطفي عجمي بما يلي:

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 82 ألف و699 طالب وطالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 70 ألف و352 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.1% .

عدد الناجحين من الطلاب 34 ألف و601 طالب بنسبة نجاح 83.1%

عدد الناجحين من الطالبات بلغ 35 ألف و751 طالبة بنسبة نجاح 89%.

وأشار عجمي إلى استمرارية تفوق الطالبات بالإسكندرية على الطلاب، كما تمنى للناجحين بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية دوام التفوق والنجاح.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2019نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية

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الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية “جميع المحافظات” وأهم التصريحات بخصوص النتيجة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم المحافظات المصرية ربط معرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 لمحافظة الجيزة باتباع التالي: