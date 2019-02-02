رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.. نتيجة إعدادية المنوفية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف...

نرصد إليكم رابط نتيجة إعدادية المنوفية 2019 لجميع الإدارات التعليمية، بعد أن اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، وجاءت نسبة النجاح العام الماضي بقيمة 70.5%، وتجدر الإشارة إلى أنه كرم المحافظ الطلاب الذبن حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية والذي بلغ عددهم 108 طالب وطالبة.

نتيجة إعدادية المنوفية 2019

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع مديريه التربية والتعليم بالمنوفيه، حيث يتمكن الطلاب معرفة نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 من خلال زيارة موقع المديرية وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الضغط على عرض نتائج الشهادة الإعدادية.

ويشار إلى أنه تتميز محافظة المنوفية بارتفاع نسب النجاح في جميع مراحل التعليم بها بصفة عامة وارتفاع نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، بصفة خاصة بالمقارنة بأغلبية المحافظات، والجدير بالذكر أن امتحانات الترم الأول سوف تنتهي يوم الخميس القادم بجميع المحافظات.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم نتيجة إعدادية المنوفية 2019 ، قبل الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية

وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات السالف ذكرها يتم عرض نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 على سيادة محافظ المنوفية ليقوم باعتمادها وإعلان نسب النجاح في نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 وبعد ذلك يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنوفيه عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

نتائج الشهادة الإعدادية المنوفية

نتيجة إعدادية المنوفية 2019 برقم الجلوس

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تكون متاحة بعد اعتمادها بيوم أو يومين على أقصى تقدير في جميع مدارس المحافظة ويمكن للطلاب حينها الحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه بالاسم، لجميع الإدارات التعليمية:

إدارة شبين الكوم التعليمية

وإدارة منوف التعليمية

وإدارة تلا التعليمية

وإدارة الشهداء التعليمية

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

ونشير إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، تعد نقطة فاصلة ومحطة هامة في مسيرة الطالب التعليمية لأنه على أساس مجموع الطالب في نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، يتم تحديد الثانويه التي سوف يلتحق بها، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

متابعة نتيجة إعدادية المنوفية 2018