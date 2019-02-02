تابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول 2019 في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، حيث بلغت نسبة النجاح جيدة مقارنة بالعام الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، بدأت عملية التصحيح في جميع مواد تحت إشراف أكبر عدد من الأساتذة الكبار، كما صرح وكيل الوزارة بأن عملية التصحيح تتم بكل شفافية للحفاظ علي درجات الطلاب خوفاً علي مستقبلهم.

انتهي جميع طلبة مرحلة الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات أمس الخميس، كما تتم ألان عملية التصحيح بمنتهي الشفافية للحفاظ علي درجات كل طالب وطالبة، من المقرر انتهاء عملية التصحيح خلال الأسابيع القادمة، سوف نتابع معكم عبر هذا الموضوع آخر تطورات عملية التصحيح وكذلك موعد ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية تم نشرها علي بوابة التعليم الأساسي لمحافظة الإسكندرية من خلال رقم جلوس الطالب وسوف يقوم الموقع بإظهار النتيجة، كما قام محافظة الإسكندرية بتهنئة جميع طلاب المرحلة الإعدادية ويتمني لهم كامل التفوق في المراحل التعلمية المقبلة، كما عبر عن شكره واحترامه لأولياء الأمور علي جهدهم وتوفير سبل الراحة لأولادهم حتي يصبحون شخصيات مؤثرة في المجتمع المصري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

كانت إدارة الجمرك صاحبته النصيب الأكبر في نسبة نجاح طلباها وبلغت 98.5%، وجاءت في المركز الثاني إدارة العجمي التعليمية وبلغت نسبتها 93.8%، وكانت إدارة غرب التعليمية صاحبة المركز الثالث وكانت نسبة نجاحها 90.3%.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

ذكرت وكيل وزارة التربية بمحافظة الإسكندرية “آمال عبد الظاهر” أن نسبة النجاح هذا العام شهدت ارتفاع كبير عن العام الماضي حيث بلغت 85% هذا العام مقارنة مع العام الماضي الذي كان 79.8%، كما قدم الشكر والثناء لمديري الإدارات التعلمية بمحافظة الإسكندرية علي جهودهم، كما شكرا أولياء الأمور علي صبرهم وتحملهم مسؤولية أولادهم.

يمكنكم متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات عبر تلك الروابط :

سوف نقوم بإضافة جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، كما يمكنكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بإضافة رقم الجلوس والمحافظة التابع لها، وسوف نتابع معكم فور ظهور النتائج.