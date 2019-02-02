رابط وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم برقم الجلوس...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام الدراسي 2019 محافظة الفيوم، بدأت الكنترولات أعمالها من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، الجدير بالذكر أن اختبارات الشهادة الإعدادية 2019 بدأت يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019،وانتهت جميع الاختبارات يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير، وعلي الفور بدأت إجازة نصف العام حيث يعيش جميع الطلاب الآن حالة من الراحة والاستمتاع، لكن الشيء الذي يقلقهم هو انتظارهم لظهور النتائج، لكن من خلال نجوم مصرية نطمئنكم أنه ليس هناك داعي لآي قلق أو توتر.

من المتوقع أن عمليات التصحيح سوف تنتهي خلال عشرة أيام، وعلي الفور تعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وعلي الفور ترفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويتمكن كل طالب وطالبة من معرفة نتيجته من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب، كما نوفر لكل طالب بمحافظة الفيوم والإدارات التابعة بأن يترك رسالة بها رقم جلوسه وسوف نقوم برد فور ظهور النتيجة مباشرة.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2019 الترم الأول:

قامت محافظة الفيوم ببعض التجهيزات لتوفير سبل الراحة والسلام أثناء أداء الاختبارات في الشهادة الإعدادية، وبالفعل تمت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في حالة من الهدوء والسلام، ولم تلتقي وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم آي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، بل جاءت الامتحانات بطريقة مباشرة وجميع الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2019 الترم الأول، بإمكانك عزيزي الطالب الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بك، وعلي الفور اضغط علي زر إظهار النتيجة، ومع تمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتفوق.