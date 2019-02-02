“برقم الجلوس” نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية ..موقع مديرية التربية والتعليم...

ينتظر طلاب مدن ومراكز محافظة القليوبية بالمرحلة الإعدادية اعتماد وإعلان نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية، والتي انتهت امتحانات نصف العام يوم الخميس 24 يناير 2019، ويترقب الآن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور صدور قرار رسمي بموعد إعلان محافظ القليوبية لنتيجة الشهادة الإعدادية ( الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول)، و متابعة حصرية من عرب نيوز، لمعرفة أخبار التعليم بمحافظة القليوبية، المرتقب ظهورها مع بداية هذا الأسبوع

ومن خلال موقعنا نقدم لكم رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الرسمي، والذي تعلن منه نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية الترم الأول، برقم الجلوس حال إعلانها رفعها للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 م، حيث ينتظرها الطلاب بشغف للاطمئنان على أهم مرحلة مصيرية نحو تحديد مستقبلهم التعليمي

نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية

من رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سوف ترفع نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية، والاستعلام عنها برقم الجلوس، حيث ينتظر إعلان المحافظ نسبة النجاح ورفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019، حيث يتم الاستعلام بالدخول على الرابط السابق.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 القليوبية

ويتم وفق الصورة السابقة اتباع الأتي:

الضغط على الخدمات الإلكترونية

ثم نتائج الامتحانات

وحال رفع النتيجة

تجدون خانة كتابة رقم الجلوس

والعام الدرسي 2018/ 2019

ثم بحث

ونتابع معكم رفع نتائج الطلاب 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.