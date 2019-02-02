“هنا رابط” اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 “3 اعدادي”...

بدأت عمليات البحث تتزايد حول معرفة نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتابع سويا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 الترم الأول بمحافظة الدقهلية وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسوف نقوم عبر موقعنا عرب فور نيوز بتوفير رابط مباشر لمعرفة نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الأول حتى يستطيع جميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة إعدادية الدقهلية 2019

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يوم الخميس الموافق 17 يناير وقد انتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير، وفى خلال هذه الفترة تقدم الطلاب لأداء الإمتحانات بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، جدير بالذكر أن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الأستاذ على عبد الرؤوف قد أصدر قرار بإعادة امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الإعدادية يوم الاربعاء 23 يناير بعد ان امتحن فيه الطلاب يوم الخميس 17 يناير، وذلك بسبب التأكد من واقعة تسريب أسئلة الإمتحان، وقد أشار سيادته إلى أنه سوف يتم التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المتسببين بها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالدقهلية

من المنتظر أن يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية صفحة نتائج الإمتحانات، ليتمكن جميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة طرق الإستعلام النتيجة ومعرفة تقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية.