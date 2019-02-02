“لينك رسمي” هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الأول “الصف...

انتهت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة البحيرة وسوف تبدأ أعمال الكنترول المركزي الخاص بالشهادة الإعداية على الفور لتتم عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام الدراسي، وعقب انتها أعمال التصحيح سوف تقوم عملية المراجعة والرصد بعملهم داخل الكنترول المركزي و1لك للتأكد من عملية التصحيح وأيضا تحديد نسبة النجاح لهذا العام ثم يتم رفع النتيجة إلى سيادة محافظ البحيرة لإعتمادها رسميا، ومن ثم يتم عرضها على جميع الطلاب سواء من خلال المدارس أو من خلال شبكة الإنترنت.

نتيجة اعدادية البحيرة 2019

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الأول في خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، حيث تستمر أعمال التصحيح من أربع إلى خمسة أيام، أما بالنسبة لطرق عرض نتيجة الشهادة الإعدادية فسوف تتم من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة على شبكة الإنترنت ليتم الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ومعرفة تقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية متمثلة في (اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الالى والتربية الفنية والتربية الدينية).

النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة أهم الأخبار حول اعتماد النتيجة وطرق الإعلان عنها.