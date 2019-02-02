“الرابط هنا” رصد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 الترم الأول “تالته...

مع بداية امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات والجميع يترقب أهم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول وطرق الإستعلام عنها، ومن خلال هذا المقال سوف نتابع سويا إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 2019 بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وذلك عقب إنتهاء أعمال الكنترولات المركزية التابعة للمحافظة وتحديد نسبة النجاح لهذا العام وإعتماد النتيجة رسميا من السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

نتيجة إعدادية الغربية 2019

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية يوم الأحد الموافق 13 يناير وسوف تنتهي يوم 24 يناير، وعلى الفور سوف تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بجميع مراكز التصحيح بالمحافظة، وقد أشار السيد الشناوي عبد الصمد عايد بأن أعمال الإمتحانات تسري على ما يرام، وأن هناك توجيهات مشددة بضرورة تحري الدقة أثناء عملية التصحيح والمراجعة لجميع المعلمين بمراكز التصحيح حتى يأخذ كل طالب حقه، وأن يكون التصحيح في مصلحة الطالب وليس ضده.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

من المقرر أن يتم عرض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للفصل الدراسي الأول 2019 عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والعليم بالغربية، ليتمكن جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية من متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال الرابط السابق ذكره، حيث يتم توفير النتيجة لجميع الطلاب لمعرفة النتيجة برقم الجلوس فقط، النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نعلمن بأهم الأخبار فور توفرها.