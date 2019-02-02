” رابط مباشر” احصل على نتيجة الإعدادية بالمنيا 2019 “3 اعدادي” الترم الأول...

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن انتهت جميع الإمتحانات وبدأت عملية تصحيح أوراق الإجابات في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب لهذا العام، وحسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالمنيا فقد أوشكت أعمال الكنترول المركزي بالمنيا على الإنتهاء وتجهيز الكشوف النهائية بأسماء الناجحين وتوزيعها على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنيا متمثلة في إدارة (سمالوط، أبوقرقاص،ملوي،بني مزار،مغاغة،مطاي، المنيا).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير وعلى الفور بدأت الكنترولات في التصحيح يوم الجمعه وخلال هذا الإسبوع سوف تنتهي كافة الأعمال من تصحيح ومراجعة ورصد، وعند تحديد نسبة النجاح لهذا العام سوف يتم رفع النتيجة إلى السيد محافظ المنيا لإعتمادها رسميا ومن ثم عرضها على جميع الطلاب من خلال توزيع كشوف الناجحين على المدارس، أو من خلال رفع النتيجة على شبكة الإنترنت عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا صفحة نتائج الإمتحانات.

عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم إعلان النتيجة لحظة بلحظة لإخباركم بها فور إعتمادها وظهورها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

إعلان نتيجة إعدادية المنيا 2019