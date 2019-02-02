تراند اليوم : بنت طهور فيديو ،،، bent tahor فيديو ابنة طهور video bnt tahor فيديو بنت الفنان طهور

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ودعا أحد النشطاء المغاربة إلى عدم تداول فيديو بنت الفنان طهور، خاصة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها لا تزال في سن المراهقة.

من جهته، وصف موقع المحرر الفنان طهور بأنه خلوق ومتواضع، مشيرا إلى أن ابنته وقعت ضحية لسوء استغلال التقدم التكنولوحي الذي يعيشه العالم، شأنها شأن الاف الفتيات الللاتي فعلن و يفعلن نفس الشيء، في ظل غياب التوعية و التحسيس بمخاطر الانترنيت.

وذكر الموقع المغربي أن "المراهقة بنت طهور أخطأت التصرف، فكان جزاؤها أن وقعت بين أيدي لا ترحم، ولا تفكر في تبعات ما تفعل".

وحذر من أنه "قد يكون لها أخوات يفعلن امورا فضيعة من الذنب الذي ساهمت في جعله فضيحة، دون أن تفكر بأن مرتكبته لها اهل و اقارب، يعيشون في مجتمع لا يرحم، لسانه سليط و قلبه حجر".

وحسب الموقع، فإن ما يعتبره الكثيرون اليوم فضيحة، لا يمكن أن يكون سوى زلة ارتكبتها مراهقة، و يرتكبها العشرات يوميا، و هو ما لا يمكن أن يؤثر على علاقتنا بفنان نحبه و نحترمه، لمجرد أن الامر يتعلق بابنته أو أحد أفراد عائلته، و قد تكون الواقعة مناسبة كي نعيد جميعا لهذا الرجل المتواضع ابتسامته التي لطالما أعجبنا بها.

ودعا الموقع الفنان طهور إلى أن يرفع رأسه عاليا كونه محبوبا من الجماهير، مؤكدا أن ما حدث من ابنته لن ينتهي الحب في عيون الجماهير المغربية، وأنه عليه الاستمرار في تقديم الفن الذي يحبه الناس.