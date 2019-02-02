نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة البحيرة الفترة الصباحية والمسائية التعليم المهني...

ننتظر جميعًا اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019، وهي المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن أنهى 90375 ألف طالبة وطالبة امتحاناتهم الأسبوع الماضى على مستوى جميع أنحاء المحافظة.

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بنسبة نجاح 76.6%، كما حققت محافظة الجيزة نسبة نجاح 71.23%، أما محافظة كفر الشيخ فنسبة النجاح بها 85.76%، ونسبة النجاح الاكبر حتى الآن كانت من نصيب محافظة الأسكندرية التي بلغت نسبة النجاح بها 86.1%.

وقد شدد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أثناء تفقده لعمل لجان التصحيح وفي لقائه مع مقدري الدرجات على:

ضرورة مراعاة الدقة والحيادية فى عملية تقدير الدرجات، كما أكد على الالتزام بالمعدلات القانونية اثناء التقدير وطالبهم بالمراجعة الدقيقة من أجل إعطاء كل طالب حقة فى التصحيح.

مديرية التربية والتعليم البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

يقوم 2427 معلم بالتصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى موجهي العموم والموجهين الأوائل، وذلك ضمانًا للدقة وسرعة الانتهاء للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، ومن المنتظر ظهور النتيجة الأسبوع الجاري، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير القادم، ونوفر لكم الروابط التي تمكنكم من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلالها، وذلك فور صدورها، ومن المتوقع ظهور النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

الإدارات التعليمية في محافظة البحيرة

ويبلغ عدد إداراتها 18 إدارة تعليمية هي:

رشيد.

شبراخيت.

إيتاي البارود.

بدر.

أبو حمص.

حوش عيسى.

كفر الدوار.

الدلنجات.

كوم حمادة.

دمنهور.

المحمودية.

إدكو.

أبو المطامير.

الرحمانية.

النوربارية الجديدة.

وادي النطرون.

اللوائح والقوانين المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2019

تفقد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم لجان الامتحانات، وذلك للتأكد من تنفيذ اللوائح والقوانين، وقد أصدر سيادته عددًا من التعليمات لجميع إدارات محافظة البحيرة وهي:

1- إعداد وتجهيز مقار لجان الامتحانات التى تصلح للسير مسئولية مدير عام الادارة التعليمية ومن يعاونه طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

2- اختيار مقار مراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة واتخاذ الاجراءات الكافية لتأمين سلامة الأسئلة مسئولية مدير عام الادارة التعليمية .

3- اعداد خطة لزيارة اللجان ومتابعتها لحل جميع المشكلات التى تطرأ قبل وأثناء الامتحان والتأكد من توافر الأدوات والتجهيزات اللازمة للإمتحان.

4- التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الأباء والأمناء ومدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التى قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات(من الخارج).

5- تحقيق معايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أى نتيجة قبل اعتمادها بشكل رسمي واتخاذ اجراءات اعلان النتائج كما هى حتى ولو كانت منخفضة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسي الثانى.

6- اذا تخلف رئيس لجنة السير أو كان لديه موانع يتم تصعيد المراقب الأول واخطار لجنة الادارة بذلك.

7- التأكد من توافر كراسات الاجابة (كفايتها وصلاحيتها) ومتابعة تسليمها الى مقار اللجان.

8- تشكيل لجنة قانونية للتوجه الى لجان سير الامتحان عند الحاجة لحل المشكلات التى تطرأ أثناء سير الامتحانات .

9- التصدى لحالات الغش أو الاخلال بنظام الامتحانات واصدار القرارات اللازمة فوراً و اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة لحسن سير الامتحان ومنع الغش فيها طبقاً للقوانين و اللوائح المنظمة لذلك.

10- عمل جميع المشاركين كل فيما يخصه من أجل ايجاد مناخ مناسب للطالب يمكنه من التركيز والاجابة فى هدوء داخل لجان الامتحان.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم الدراسات الاجتماعية المجموع الكلي الدرجات 40 30 30 20 20 140

حقوق الطالب داخل اللجنة الامتحانية

توفير المناخ المناسب للطالب بحيث يتمكن من الإجابة في جو يسوده الهدوء، وبحيث يكون قادرًا على التركيز.

من حق الطالب التظلم على نتيجة الامتحانات عند ظهورها، وذلك وفقًا للقانون رقم 360 لعام 2018.

أخبار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

في إطار مكافحة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للدروس الخصوصية، شنت المحافظة قوافل تعليمية، لاقت إقبال عالٍ من الطلاب، وحاضر فيها كوكبة من المتخصصين ممن يقدمون برامج تعليمية على قناة مصر التعليمية ومختلف البرامج التعليمية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2019/2020، وقد تم فتح باب القبول بدءً من يوم 24 ديسمبر القادم، وحتى 28 فبراير 2019 القادم، وعلى من يرغب في التقدم سرعة التعرف على الأوراق المطلوبة وبدء السير في إجراءات التقدم للإعارات الخارجية.

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتكريم الطلاب الموهوبين، وذلك في إطار توجيهات هشام آمنة محافظ البحيرة، وقد أكد سيادته على أن: