القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم 2-2-2019 بالجولة 3 دوري أبطال إفريقيا...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم، يستقبل ملعب الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم السبت 2-2-2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019 زهناك الكثير من المتابعين يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، بخصوص موقف النادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا يتصدر المارد الأحمر المجموعة برصيد 4 نقاط،بفارق نقطة واحدة عن فريق سيمبا التنزاني، وفي المركز الثاني يكون فريق فيتا كلوب برصيد 3 نقاط، وهو نفس عدد نقاط سيمبا التنزانى، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائرى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر رياضية أن الأهلي سيدخل المباراة مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه بداعي الإصابة، أبرزهم الحارس على لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو.

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها محمد الكواليني.

أمام فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم مجاناً، ستنقل قناة النيل للرياضة والقناة الثانية الأرضية المصرية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.