نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة اعتماد الدكتور المهندس كمال شاروبيم محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وذلك بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إذ ينتظر 100.644 ألف طالب وطالبة نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وذبك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه تم الانتهاء من تصحيح 60% من أوراق الإجابة، ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية منتصف الأسبوع المقبل.

وقد أعلنت محافظة البحيرة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الجاري، كما صرحت مديرية التربية والتعليم بالغربية بأن عمليات التصحيح مستمرة ومن المقرر ظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.

وبخصوص بعض الشكاوى الواردة من امتحان الرياضيات، فقد صرح ابراهيم الجزار موجه عام الرياضيات بأنه:

سيتم مراعاة الإجابات المختلفة للطالب، ومع الأخذ في الاعتبار الأخطاء الفنية التي قد تسبب اختلاف بعض الإجابات، كما أكد على أنه سيتم توزيع درجات بعض الأسئلة بما يتناسب مع صعوبة وسهولة بعضها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في العديد من المحافظات منها محافظة القاهرة والجيزة، وكذلك محافظات الأسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، وقد جاءت نسب النجاح في المحافظات مبشرة، إذ بلغت نسبة نجاح محافظة الأسكندرية 86.1%، بينما حققت محافظة كفر الشيخ نسبة نجاح بلغت 85.76%، والقاهرة 76.6%، الجيزة 71.23%، ومحافظة مطروح 73.3%.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية خلال الأيام القليلة القادمة، وقد قام بالتصحيح 1710 معلم بالإضافة إلى الموجهين الأوائل والموجهين العموم، ضمانًا للدقة وسرعة الانتهاء من التصحيح.

ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وفور ورود أي روابط أخرى للنتيجة سوف ندرجها لكم بهذا المقال.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية