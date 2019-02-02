موقع نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس الدورة الشتوية tawjihi.jo وزارة التربية...

انتهت امتحانات الثانوية العامة في الأردن منذ أيام وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وقت انتهاء اختبارات التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الشتوية، ويترقب جميع طلال الثانوية العامة الآن إعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم للدورة الشتوية والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت مصادر مُطلعة فيما يخص إعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن، أن النتائج سيتم الكشف عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي قبل منتصف شهر فبراير الجاري على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بنتائج الثانوية العامة في الأردن.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

وقد أكد على ذلك السيد الدكتور معالي وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني أن الوزارة ستُعلن عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 الدورة الشتوية يوم الأحد المقبل على أن يتم الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية والرصد، لمعرفة أوائل التوجيهي في الأردن أو أوائل الثانوية العامة في الأردن.

وفي ذات الصدد أردف السيد معالي الوزير وليد المعاني أن الوزارة تقوم على حوسبة نظام جديد وهو إجراء الاختبارات من خلال الحاسوب وسيكون تجريبياً خلال فترة امتحانات التوجيهي الصيفية القادمة.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2019

يمكنكم الحصول على نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم للدورة الشتوية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال وكالة عمون أو من خلال الرابط tawjihi.jo والتي ترفع نتائج الثانوية العامة في الأردن كل عام، هذا وسنتابع معكم المزيد بخصوص نتائج التوجيهي في الأردن وقت ظهورها فهناك العديد من روابط المواقع الرسمية ستقوم برفع نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم.