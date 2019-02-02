الاهلي مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم بث مباشر | اهم مباريات الأهلي اليوم مباشر | يلا شوت Al Ahly

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يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة قوية على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضد سيمبا التنزاني وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت.

ويلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب وذلك اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وعينه صوب تحقيق الثلاث نقاط خصوصاً أن المباراة على أرض ووسط جمهوره، ويعيش الأهلي فترة صعبة بسبب كثرة الإصابات في صفوفه.

وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية.

وكان النادي الأهلي قد فاز على فيتا كلوب في الجولة الأولى بثنائية نظيفة بينما تعادل بالجولة الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لمثله.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة