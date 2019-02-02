موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج azhar eg splash الآن هنا رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل...

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash والذي نتابع معكم من خلال azhar eg splash نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 “نتيجة التيرم الأول 2019” والمؤتمر الصحفي لنتيجة الإعدادية الأزهرية والاستعلام عنها من خلال موقع الأزهر الشريف azhar eg education eduresults فقد صرح رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد إعلان النتيجة، صرح الشيخ علي خليل على موقع الأزهر الشريف: أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

نتيجة الأزهرية الأزهرية التيرم الأول azhar.eg 2019 وطرق الاستعلام عنها

موقع الأزهر الشريف azhar eg splash الفصل الدراسي الأول 2019

من الجدير بالذكر أنه هناك طريقتين لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتائج



ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وذلك من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث.

الطريقة الثانية للاستعلام عن النتائج

عن طريق تحميل التطبيق الخاص بنتيجة الإعدادية الأزهرية على الهاتف المحمول، وهو تطبيق خاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على النتيجة من خلال الهاتف المحمول.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 azhar eg splash موقع الأزهر الشريف لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

قد قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باعتماد النتائج، نتيجةَ التيرم الأول 2019 للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2018/2019م.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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