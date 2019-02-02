تعرف على أبرز 5 فوائد تجعلك تتناول فص ثوم يومياً

يحتوى الثوم على فوائد صحية كثيرة، وله نكهة ومذاق خاص فى الأكل، وللثوم فوائد صحية كثيرة خاصة للرجال، فلكى تحصل على علاقة حميمة جيدة مع شريك حياتك احرص على تناول الثوم بشكل باستمرار.
ونحن فى هذا المقال من خلال موقعنا “عرب فور نيوز” سنتحدث عن أهم فوائد الثوم، فتابعونا.
فوائد الثوم
- الثوم يقى من أمراض القلب و يخفض ضغط الدم ويمنع جلطات الدم و يقلل من الكوليسترول الضار.
- يساعد الثوم فى علاج تضخم البروستاتا.
- يساعد في تحسين وظائف الكبد.
- يعد الثوم مضاد للأكسدة.
- يساعد فى علاج السرطان والوقاية من سرطان البروستاتا و المثانة و القولون و المعدة و الرئة و المستقيم.
- يساعد فى تقوية الجهاز المناعى.
- يقى من التعرض لنزلات البرد.
دراسات علمية لفوائد الثوم
- ظهرت فى دراسة أن من يتناولون الثوم يوميا هم أقل عرضة بالإصابة بتضخم البروستاتا بنسبة 28% بالمقارنة بمن يتناولونه بكميات قليلة.
- ظهرت دراسة في عام 2001 أجريت علي حوالي 21 شخص تناولوا مكملات الثوم أو تناولوا الثوم مباشرة تبين منها أنهم أقل عرضة لنزلات البرد.
وفى النهاية نوضح أن الثوم بجانب اضافته للطعام ليعطى مذاق مميز، الا انهة يعتبر من أهم العلاجات الموجودة فى الطبيعة كما ذكرنا سابقا، ولهذا يجب على كل بيت أن يقوم بادخال الثوم فى أكلاته ليحيا بصحة جيدة وللعناية بصحة الأطفال.