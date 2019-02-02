متابعة نتيجة الإعدادية بمحافظة المنيا| موقع مديرية المنيا التعليمي يعرض نتائج الإعدادية بعد اعتمادها...

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، وبقية محافظات الجمهورية، امتحانات منتصف العام، للعام الدراسي 2018-2019، في 24 يناير 2019، وبدأ البحث يرتفع عن النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح في أغلب الكنترولات، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بالمنيا انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، ومراجعة أوراق الامتحانات، على أن يبدأ انتظار ظهور النتائج بين الحين والآخر، ويتابع معك عزيزي الطالب موقعنا ظهور النتائج ومتابعة استخراج النتائج للطلاب بإرسال درجات الطلاب وإرسالها على بريدهم الإلكتروني. نتيجة الإعدادية بمحافظة المنيا

نتيجة الإعدادية بمحافظة المنيا

أعلن المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة والإعلان عنها في الأسبوع الأول من فبراير 2019، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات لجميع الطلاب بالكنترولات المنتشرة في مدارس المحافظة.

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الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالمنيا

يبدأ الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا بداية من يوم 2 فبراير 2019، وطوال الأسبوع، من خلال الدخول على موقع نتائج محافظة المنيا، بالاسم ورقم الجلوس، أو متابعة الأخبار بالدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

توزيع درجات الطلاب

المادة الدرجة النهائية لغة عربية 30 درجة لغة انجليزية 20 درجة رياضيات 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع النهائي لدرجات التيرم الأول 140 درجة

ويعتبر لمجموع النهائي من 140 درجة، لمنتصف العام، ويتم جمعهم على مجموع درجات التيرم الثاني، 140 درجة، ليكون المجموع النهائي 280 درجة.

ويتطلع الطالب للتعرف على نتائج منتصف العام في كافة المحافظات المصرية، والتي تم الإعلان عن نشرها قبل بدابة الفصل الدراسي الثاني.

من الهام الإشارة أن درجات المجالات لا يتم احتسابها، وكذلك التربية الفنية والرياضية والكمبيوتر، كما يتم إضافة درجات منتصف العام على درجات نهاية التيرم الثاني وحساب المجموع النهائي للطلاب من 280 درجة.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.