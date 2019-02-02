سعر اليورو اليوم| السبت 2 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. في فترة...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

ارتفاع في سعر البيع ببداية تعاملات الصباح.

استقرار في سعري البيع والشراء في فترة الظهيرة على مستويات الصباح السعرية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.23 المصرف العربى الدولى أقل سعر للبيع: 20.35 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف العربى الدولى 20.23 20.37 يومين بنك عودة 20.23 20.42 يومين البنك العقاري المصري العربي 20.22 20.40 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 20.22 20.42 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.22 20.41 يومين بنك المشرق 20.22 20.41 يومين بنك قناة السويس 20.21 20.41 يومين كريدى أجريكول 20.21 20.41 يومين البنك المصرى الخليجى 20.21 20.41 يومين البنك المركزى المصرى 20.21 20.37 يومين بنك مصر إيران التنمية 20.21 20.40 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.20 20.37 يومين البنك الأهلى اليونانى 20.20 20.38 يومين بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.20 20.38 يومين بنك مصر 20.20 20.38 يومين البنك الأهلي المصري 20.20 20.38 يومين بنك الكويت الوطني NBK 20.20 20.38 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 20.20 20.38 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 20.20 20.38 يومين بنك بلوم 20.20 20.37 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 20.19 20.38 يومين المصرف المتحد 20.19 20.38 يومين بنك الإسكندرية 20.18 20.35 يومين البنك الزراعى المصرى 20.18 20.40 يومين اتش اس بى سى HSBC 20.16 20.36 4 ساعات بنك البركة 20.14 20.42 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 يومين

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.

ارتفاع في بداية تعاملات السبت لسعر بيع اليورو مسجلا أفل شراء من المصرف العربي الدولي بسعر 20.23 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 20.35 جنيه.