خلال ساعات| روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2019 من موقع...

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، وإعلان النتيجة المنتظرة من قبل جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الذين انتهوا بالفعل من امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام وينتظروا النتيجة الآن، قبل أيام من بداية الفصل الدراسي الثاني، ولما تمثله هذه النتيجة من أهمية بالغة في حياة الطالب الدراسية، يحرص الطلاب على معرفتها للتعرف على مقدار ما تحصلوا عليه من جد في الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من أجل مواصلة الجهد في الفصل الدراسي الثاني تمهيداً للإنتقال للمرحلة الثانوية العامة، لذا يبحث الكثيرون الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، والتي ننشر جميع الروابط الخاصة بالإستعلام عنها للحصول على النتيجة التفصيلية بجميع درجات المواد، بالإسم ورقم الجلوس.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، علي عبد الرؤوف، انتهاء الإدارات التعلمية بمحافظة الدقهلية من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بعد أن بدأت عمليات تصحيح النتيجة عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً، مشدداً على ما أولته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من متابعة لحسن سير عملية التصحيح حتى لا يتم ظلم أياً من الطلبة وإعطاء كل طالب حقه في الدرجات، وبالفعل تمت عمليات تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات ومراجعتها وحصر ورصد الدرجات على النحو المطلوب تمهيداً لإعلان النتيجة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، المنصورة – جمصة – تمى الأمديد – نبروة – الجمالية – منية النصر – ميت سلسيل – أجا شربين – السنبلاوين – دكرنس – بني عبيد- أخطاب، فنتيجة الشهادة الإعدادية تكون عامة على مستوى كامل المحافظة، ويذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الفصل الدراسي الأول من العام الماضي كانت قد بلغت 87.2%، ومن المتوقع أن تشهد النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي ارتفاعاً عن الماضي، وهو ما تبين من مطالعة العينة العشوائية من نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية والتي تُبشر بزيادة أعداد الناجحين.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية الترم الأول 2019

“لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية الفصل الدراسي الأول 2019 في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم تجميع النتيجة بالفعل في مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، ولم يتبقى إلا اعتمادها ونشرها في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وتصبح متاحة للطلبة للإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس للحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2019

موقع المديرية التعليمية للدقهلية من هنا.

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ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال للمساعدة في جلب النتيجة.

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي محافظات الجمهورية من هنا.

تحديث السبت 2 فبراير

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم في محافظة البحيرة الترم الأول 2019، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة اليوم وفقاً لما أكدته المصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث يستعد السيد المحافظ لإعتماد النتيجة وإعلانها رسمياً اليوم.