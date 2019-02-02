المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار غزة “الدفعة الثالثة” – تابع الان لينك...

نستمر وإياكم إخواننا الأشقاء بغزة في متابعة الأخبار الجديدة حول المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الثالثة، حيث معرفة موعد الإعلان عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، للدفعة الثالثة وخلال تقريرنا هذا نتعرف على تفاصيل الإعلان عن الدفعة الثالثة عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

نقدم لكم زوارنا الأفاضل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار غزة وذلك بهدف معرفة أسماء المشمولين والمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار خلال الدفعة الثالثة حيث تعمل الآن وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة على الانتهاء من المستفيدين من منحة قطر 100 دولار الدفعة الثالثة وفقا لمعايير محددة، ونتابع معكم ونرصد خلال تقريرنا التالي الرابط المخصص للاستعلام عن منحة قطر 100 دولار الدفعة الثالثة.

نستمر معكم زوارنا الكرام من قطاع غزة في الاستعلام عن أسمماء المستفيدين من المنحة الثالثة، بعد معرفة كشوف أسماء الدفعات السابقة، حيث يتم الدخول عبر رابط الاستعلام المخصص عبر وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية وموعد الصرف.

المنحة القطرية 100 دولار لغزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الانتهاء من كشوفات المستفيدين من الدفعة الثانية من المنحة القطرية 100 دولار وذلك لنحو 50000 مواطن موجود بغزة وينتظر الإعلان عن أسماء الدفعة الثالثة.

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

يشار إلى أن الإعلان عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، فلم يتحدد موعد الصرف وأشارت المصادر إلى أن إعلان الأسماء سيكون خلال أيام.

وبالنسبة للمساعدات الخاصة بجرحى وشهداء مسيرات العودة، أشار الوكيل إلى نحو 5000 جريح وشهيد من المزمع تقاضيهم للمساعدات تزامنا مع صرف مساعدات العمال ل50 ألف أسرة.

فحص منحة قطر 100 دولار

رابط الاستعلام عن فحص المنحة القطرية وأسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الثانية والثالثة من هنا أو من هنا

جاء فحص المنحة القطرية لغزة 100 دولار من منطلق تقديم المساعدات والإمدادات لقطاع غزة لدعم المشاريع في غزة على مختلف القطاعات رغبة في توفير الحياة الكريمة للجميع بغزة، وتبلغ قيمة المنحة القطرية 150 ملون دولار لدعم مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بقطاع غزة يتم صرف 100 دولار تتمثل في رواتب الموظفين وعددهم 27 ألف موظف يتم صرفها بشكل شهري .

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف تسوية الشهرين الماضيين للمستفيدين من المنحة القطرية يوم الأحد الماضي 6 يناير، حيث أن كل موظف مستفيد من المنحة منشور عبر صفحته بالحاسوب الخكوم فروقات الدفعات 2،2،3 وخلاصة الفرق إن كان أكثر من 20 شيقل، كما تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من منحة قطر 100 دولار وذلك لعدد 50000 أسرة بقطاع غزة وسيتم الصرف يومي الأربعاء والخميس عبر فروع بنك البريد بالقطاع.

أخبار الدفعة الثالثة

أعلن عضو المكتب السياسي لحماس “خليل الحية” بعد انتهاء اجتماع قيادة الحركة مع السفير القطري بالأمس الخميس رفض الحركة استقبال المنحة القطرية الدفعة الثالثة بسبب الشروط والابتزاز الاسرائيلي”

تخصيص أموال المنحة لمشاريع إنسانية

ترتب على الأمر السابق إعلان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة “محمد العمادي” تخصيص أموال المنحة القطرية للمشاريع الإنسانية بقطاع غزة وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد رفض استقبالها.

روابط الاستعلام من هنا أو من هنا

أكد السفير “محمد العمادي” دخول أموال المنحة القطرية للعائلات الفقيرة اليوم السبت من خلال معبر بيت حانون، حيث ستشمل المنحة القطرية حوالي 94 ألف أسرة محتاجة بواقع 100 دولار لكل عائلة، وسيبدأ الصرف غدا الأحد بواقع 44 ألف أسرة على أن يتم استكمال باقي عمليات الصرف الأحد المقبل.

نواصل معكم متابعينا الكرام بقطاع غزة متابعة الأخبار الخاصة والمتعلقة بفحص المنحة القطرية 100 دولار، حيث سيتم اليوم السبت دخول أموال المنحة القطرية والتي تشمل الأسر الفقيرة وفقا للمصادر، ونحاول مساعدة حضراتكم في الاستعلام عن الأسماء من خلال روابط الاستعلام التي أرفقناها لحضراتكم خلال تقريرنا التالي.

لجميع متابعينا الكرام من قطاع غزة يمكنكم الدخول الآن للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار (مساعدات الأسر الفقيرة) للاستعلام عبر رابط وزارة التنمية الاجتماعية أو من خلال البريد حيث يتم الصرف اليوم.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم وصول الكشف الجديد للمستفيدين من المنحة القطرية بقطاع غزة، حيث يجرى التعامل معه على أن يتم الصرف غدا.

يواصل إخواننا الأشقاء بقطاع غزة الدخول عبر رابط وزارة التنمية الاجتماعية وذلك للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الثالثة، حيث يمكنكم الآن الدخول عبر الرابط المباشر للاستعلام بكل سهولة.