من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة الترم الأول 2019 موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة توقف...

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة، من العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، حيث صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خالد حجازي، أن أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد انتهت بالفعل، وذلك بعد أن وجهت المديرية التعليمية كنترول الإعدادية بالمحافظة لسرعة الإنتهاء من النتيجة عقب الإنتهاء من الإمتحانات مباشرةً، إذ عكفت الإدارات التعليمية على تصحيح كراسات الإجابة تجميع ورصد الدرجات تمهيداً للمراجعة النهائية ومن ثم رفعها للسيد المحافظ لإعتمادها ونشرها في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالجيزة، سائر إدارات المحافظة التعليمية حيث تكون النتيجة عامة على مستوى المحافظة، وهي إدارات الدقي – الشيخ زايد – اكتوبر – العجوزة – العمرانية – ابو النمرس – الهرم – اطفيح – الحوامدية – البدرشين – جنوب وشمال – بولاق – كرداسة – الصف – الواحات – القناطر – العياط – أوسيم .

يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الماضي 2019، كانت قد بلغت 69.6%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2019، خاصةً بعد المستوى المقبول الذي جاءت به الإمتحانات والذي أشاد به معظم الطلبة والطالبات بإستنثاء بعد الجزئيات التي رُعيت في التصحيح.

استعلم عن نتيجتك في اعدادية الجيزة الترم الأول الآن من هنا

>>> عاد موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل الآن، ويمكن من خلاله الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الجيزة بسهولة، بعد ادخال رقم الجلوس والحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد، ويذكر أن الموقع قد توقف عن العمل منذ أول أمس الثلاثاء بعد اتاحة النتيجة مباشرةً بسبب الضغط.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالجيزة ترم أول 2019

“ظهرت النتيجة الآن”

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خالد حجازي، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة مساء الثلاثاء 29 يناير، حيث تم بالفعل الآن نشر النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عقب اعتمادها من اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، على أن تُعلن في اليوم التالي رسمياً بمدارس المحافظة، مع العلم أن النتيجة ستكون متاحة للطلبة وأولياء أمورهم للإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول 2019

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للإستعلام عن النتيجة من هنا.

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ترك تعليق منفصل أسفل الصفحة متضمن رقم الجلوس للمساعدة في إحضار النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال ساعات

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خالد حجازي، عن انتهاء اللجان من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وقد تم حصر النتائج ورفعها إلى السيد المحافظ لإعتمادها خلال الساعت المقبلة، على أن يتم نشرها بعد ذلك مباشرةً على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

حيث انتهت امتحانات الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالجيزة، يوم الخميس الماضي، بعدما أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات التسع مواد، وقد بلغ عدد المقيدين لأداء امتحانات الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسي الأول 149 ألف و951 ألف طالب وطالبة، في 604 لجنة على مستوى المحافظة، من بينهم 75 لجنة لمدارس الصم والبكم و22 لجنة بمدارس المكفوفين.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الأول 2019

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 71.23%، وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 2%، من إجمالي عدد من تقدموا لأداء امتحانات هذا العام والبالغ عددهم 146 ألف و370 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 145 ألف و455 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 103 ألف و601 طالب وطالبة،

وقد حصلت إدارة جنوب الجيزة على المركز الأول بين سائر إدارات الجيزة التعليمية الأخري بنسبة نجاح 84.2%، وفيما يخص نسب نجاح المواد، فقد بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.78%، ونسبة نجاح مادة الدراسات الإجتماعية 88.47%، ونسبة نجاح مادة اللغة العربية 88.73%، ونسبة نجاح مادة اللغة العربية والعلوم 100%.