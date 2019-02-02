نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول مديرية التربية والتعليم...

إليكم نتيجة الشهدة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج، حيث سنكون معكم عبر تلك المقالة لمتابعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمحافظة سوهاج، وتعد محافظة سوهاج أحد اكبر محافظات الصعيد ونسب النجاح بها متوسطة حيث أن نسبة النجاح خلال العام الماضي بلغت ما يقرب من 77%، سوف تظهر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

وانتهي طلاب إعدادية سوهاج من إداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة الماضية، حيث أنهوا الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير الماضي، وهم الآن خلال إجازة نصف العام الممتدة لأسبوعين ينتظرون بقلق بالغة النتئج الخاصة بالترم الأول من أجل الاطمئنان على مستواهم قبل بداية الترم الثاني، ومن المنتظر أن يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة مع انتهاء التصحيح.نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

عبر رابط مديرية التربية والتعليم سوف تظهر نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، وإليكم رابط كل المحافظات أسفل رابط مديرية التربية والتعليم بسوهاج مباشرة.

في حالة ظهور أى جديد سنقوم بإضافة خبر النتيجة وإعلامكم أول بأول فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.

ننتظر أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح وتجميع الدرجات، وبات ينتظر بقلق كافة الطلاب موعد ظهور النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس.

قد تصدر خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج، على أن تكون النتيجة بالكامل متاحة، وأذا كان لديكم أي استفسار في ظهور النتيجة أتركوه بالتعليقات أسفل المقالة وسوف نجاوب عليكم

بعد ظهور نتائج كفر الشيخ والجيزة والإسكندرية ومطروح وجنوب سيناء، اوشكت نتيجة إعدادية سوهاج على الظهور.

ما زال حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتائج الطلاب ودرجات المواد كاملة، كونوا على أتم الاستعداد للحظة ظهورها.