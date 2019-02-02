“الشرقية توداي” رابط مديرية الشرقية التعليمية .. نتائج طلاب الإعدادية 2019 الترم الأول...

ما زال البحث مستمر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، سواء عبر موقع المديرية التعليمية، أو موقع الشرقية توداي للنتائج، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الفصلية في محافظة الشرقية، حيث يبحث طلاب المرحلة الإعدادية الآن لمعرفة نتائج الطلاب 2019 محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت الامتحانات يوم 20-1-2019 وانتهت يوم الخميس 24 يناير 2019.

وينتظرون رفع نتائج الطلاب 2019 محافظة الشرقية والتي يتم إعلانها بعد اعتمادها من السيد المحافظة، ثم رفعها عبر رابط مديرية الشرقية التعليمية برقم الجلوس، والمخصص كذلك موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول، وكذلك موقع الشرقية توداي للنتائج.

نتائج الطلاب 2019 محافظة الشرقية

ننوه بأن هذه المقالة كتبت بموقع (arb4host.net) وان هناك مواقع تقوم بسرقة المقالات من ضمن هذه المواقع موقع (dmcnews.org)، وكذلك موقع (الشرق تايمز)، ونتابع مع الطلاب انتظارهم رفع النتائج، حيث يبحث عن نتائج الطلاب 2019 محافظة الشرقية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم كل المدن التابعة لمحافظة الشرقية وهي:

الحسينية

أولاد صقر

صان الحجر القبلية

منشأة ابو عمر

فاقوس

الصالحية الجديدة

كفر صقر

أبو كبير

القرين

ابو حماد

العاشر من رمضان

بلبيس

الإبراهيمية

ههيا

القنايات

ديرب نجم

منيا القمح

الزقازيق

بلبيس

مشتول السوق

رابط مديرية الشرقية التعليمية

نضع لكم رابط مديريات التربية والتعليم بموقع وزارة التربية، ومنه يتم الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية، والذي يستخرج منه نتائج الطلاب 2019 محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول حال رفعها برقم الجلوس.

ويمكنكم ترك تعليق به المرحلة الدراسية ورقم الجلوس ونوافيكم بالنتائج

موقع الشرقية توداي للنتائج

نقدم لكم رابط الشرقية توداي، التي تقوم بتفعيل رابط النتائج حال إعلانها،والذي يتطلب غضافة رقم الجلوس والضغط على أظهر النتائج.