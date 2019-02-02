“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول...

من خلال المقالة التالية سنتعرف على نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول محافظة بورسعيد، حيث انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي، وسيكون على جميع الطلبة انتظار إعلان النتيجة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهي جميع الطلاب من أداء الامتحانات في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد نهي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الترم الاول يوم الخميس الماضي وقد حصلوا بداية من يوم السبت 26 يناير على إجازة نصف العام التي سوف تمتد إلي أسبوعين، وفي هذا التوقيت تقوم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بعليات التصحيح لجميع أوراق الامتحانات، وبعد ذلك ستقوم بالمرجاعة وتجميع الدرجات سريعاً من أجل الانتهاء من كافة العملية، وسيتم رفعها بعد ذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

عبر رابط مديرية التربية والتعليم سوف تظهر نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وسنكون متابعين معكم حتي ظهور باقي النتائج.

نتيجة امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي ستكون متوفرة قريباً، تابعونا باستمرار للحصول عليها برقم الجلوس، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوه بالتعليقات.

من المتوقع أن تظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي بورسعيد خلال اليومين المقبلين فتابعوا معنا عبر تلك المقالة وسنكون متابعين بشكل دائم حتي إعلان النتيجة.

وتعد محافظة بورسعيد واحدة من أقل المحافظات عدداً من الطلاب في جمهورية مصر العربية مقارنة بمحافظات الدلتا وشمال مصر تحديداً.