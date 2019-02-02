تراند اليوم : تنزيل الواتس الذهبي WhatsApp Goldروابط تحميل واتس اب بلس الذهبي التحديث الجديد 2019 اصدار 6.70

تنزيل الواتس الذهبي ،نقدم لكم رابط تحميل واتس اب ابو عرب الذهبي للايفون 2019 ، تم اصدار نسخة 6.70 من واتساب بلس الذهبي WhatsApp Gold وهي النسخة المطورة من نسخة المتجر الرسمية من تطبيق واتس اب الاخضر WhatsApp، وتحتوي على جميع مميزات الواتس اب والواتساب بلس وايضا مميزات جديدة اضافية منها اخفاء المحادثات السرية، ورفع فيديو اكبر من 30 ثانية للحالة، استعادة الرسائل المحذوفة، واكثر من 20 ميزة اضافية محسنة تم اضافتها سابقا، وافضل ما يميز الواتساب الذهبي هو مميزات الخصوصية المتعددة، كذلك امكانية تغيير الالوان حسب الطلب، او تغيير الشكل كاملا من خلال الثيمات الجاهزة الموجودة في التطبيق، وهناك العديد من المميزات التي سيتم اضافتها لاحقا، ستجد روابط الى صفحة التحميل والتحديث في المقال بالاسفل باللون الذهبي والاحمر والازرق.

حيث يعتبر واتس اب ابو عرب من التطبيقات المهمة في الاتصالات والتواصل بين الناس، ويسعى الكثير من العرب امتلاكه، ولكن يجدون صعوبة في تحديد التطبيق لان هناك الكثير من التطبيقات التي يتم عرضها على متاجر جوجل بلاي والارنب الصنيني وغيرها من متاجر التطبيقات، كما ان تطبيق واتس اب من التطبيقات السريعة في ارسال الرسائل لانه مخصص لهذا العمل. هناك العديد من الامور التي يجب الانتباه لها، مثل اختيار التطبيق المناسب لاداء الغرض، الحرص على شراء هاتف محمول ذو مواصفات جيدة حتى يتمكن من تشغيل التطبيقات بشكل سلس ودون اي صعوبة، حيث ان الهواتف الرخيصة الثمن تكون مواصفاتها ضعيفة مثل سرعة المعالج والذاكرة المؤقتة. ويقوم القائمين على التطبيقات باجراء بعض التعديلات واضافة التحديثات المناسبة لكي يعمل التطبيق بشكل ناجح ويتفادى المشاكل التي واجهها في الماضي. وتساهم هذه التطبيقات في التواصل بين الناس بسرعة كبيرة، حيث ان الامر يتطلب فقط الاتصال بشبلة الانترنت حتى تتمكن فعل ذلك.

رابط تحميل واتس اب ابو عرب الذهبي للايفون النسخة الجديدة 2019

بعد تنزيل تطبيق واتس اب ابو عرب فانه يمكنك الاستفادة من خدماته التي يقدمة، وقد اصبح العالم بفضل هذه التطبيقات قرية صغيرة بل اصغر، حيث انه يمكن لاي شخص الاتصال باي شخص حول العالم في غضون ثواني معدودة، ولكن يجب ان يكون كلا الشخصين متصلين بالانترنت، ويمكن تبادل شتى انواع البيانات عن طريق الواتس اب وغيره مثل الرسائل النصية والصوتية والصورية. ويمكن تحميل تطبيق واتس اب ابو عرب الذهبي للايفون 2019 من خلال غوغل بلاي على المتجر الرسمي.

ويحتوي هذا التطبيق على العديد من الميزات التي تجعلك تقرر تنصيبه على هاتفك، مثل انه يتيح لك اختيار الحالة والتي يستطع اي شخص مشترك عندك بمشاهدة حالتك، والتي تستمر لمدة 24 ساعة، حيث يمكنك وضع صورة مع بضع كلمات تعبر عن مزاجك او اي شيء ترغب فيه. كما انك تستطيع الدخول الى حالات الاخرين ومشاهدتها دون ان يظهر لهم انك شاهدتها، كما يمكنك تحميل الصور والفيديوها من على واتس اب والتي يقوم اصدقائك بتنزيلها على واتس اب، بالاضافة الى القروبات التي يمكن الاشتراك فيها لكي تصلك اخر المعلومات بهذا الشان الذي تهتم به. من الواضح ان هناك الكثير من التطبيقات التي تنافس هذا التطبيق والتي تؤدي الى نفس المهمة وتحقيق نفس الاهداف، ولكن الفرق الذي يختلف بينها هو الميزات.

واتس اب الذهبي من هنا