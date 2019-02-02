مشاهده: أول فنان يعلق على فيديو بنت طهور الاباحي

علق الفنان المغربي الشهير محمد تحفة، مساء يوم الجمعة، على فيديو فضيحة بنت الفنان طهور، الذي يتداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا على الجميع التوقف عن نشر الفيديو؛ كون زميله طهور لا يستحق هذه الهجمة.

أوجه نداء إلى بنات المغرب بأن الحفاظ على أنفسهن وعدم الوقوع ضحايا للتكنولوجيا الحديثه، موضحا أن الأكثر تضررا من مثل هذه الفضائح هم الأباء والعائلات.

وقال : "طهور فنان كبير وكل بيت مغربي يعرفه، وهو محبوب من الجميع (..) رفقا بأبائكم أناشدكم بالحفاظ على أنفسكن من المجرمين في مواقع التواصل الاجتماعي

تجدر الإشارة إلى أن عددا من النشطاء تداولوا مقطع فيديو، يقولون انه لابنة الفنان المغربي الشهير طهور، وتظهر فيه بوضعية فاضحة، في وقت دعا فنانون ونشطاء الجميع إلى عدم الاستمرار في نشر هذا الفيديو.