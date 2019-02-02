نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الترم الأول 2019

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور اعتماد منال عوض محافظ دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عدد من المحافظات في القاهرة والجيزة والأسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، بينما ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في دمياط وعدد من المحافظات الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 الأسبوع القادم.

وتعد الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، لأن بعدها يتحدد دخول الطالب لنوع تعليمه، سواء كان تعليمًا عامًا أو فنيًا، وبشكل عام تولى الدولة اهتمامًا خاصًا للتعليم الفني، للارتقاء بثقافة الطلاب وأولياء الأمور حول التعليم الفني، ولملاءمة خريجي التعليم الفني لسوق العمل.

وكان السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد صرح خلال تفقده لامتحانات الشهادة الإعدادية بأن:

العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بكافة مدارس المحافظة ولم ترد أية شكوى بشأن امتحانات اليوم بكافة الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط فور اعتماد النتيجة من محافظ دمياط د.منال عوض، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط، ومن خلال التوجه للمدرسة المسجل بها الطالب للحصول على النتيجة.

الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط

الزرقا.

الروضة.

ميت أبوغالب.

دمياط الجديدة.

فارسكور.

السرو.

دمياط.

كفر سعد.

عزبة البرج.

كفر البطيخ.

أخبار مديرية التربية والتعليم دمياط

قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بافتتاح معرض منتجات طلاب المدارس، وقد تضمن المعرض منتجات مدارس دمياط، واشتمل المعرض منتجات غذائية ومنتجات نسيج، وكذلك عدد من المشغولات الخشبية والفنية.

إذ تهدف وزارة التربية والتعليم إلى إعادة ترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع، وذلك من خلال تدريب الطلاب على الصناعات اليدوية، كما أكد “حجازي” على أن الطلاب يجب أن يقوموا بالتسويق لمنتجاتهم بأنفسهم، وذلك حتى يتمكنوا من اكتساب مهارة ريادة الأعمال.

إذ تهدف وزارة التربية والتعليم إلى إعادة ترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع، وذلك من خلال تدريب الطلاب على الصناعات اليدوية، كما أكد “حجازي” على أن الطلاب يجب أن يقوموا بالتسويق لمنتجاتهم بأنفسهم، وذلك حتى يتمكنوا من اكتساب مهارة ريادة الأعمال. قام السيد أحمد سويلم بإجراء اجتماعًا موسعًا لبحث مشكلات التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بدمياط، وقد أكد على أن:

إصلاح العملية التعليمية وانضباطها داخل التعليم الفني لن تكون سوى بفرض هيبة المعلم مع الطالب وخاصة داخل حصص المواد العملية