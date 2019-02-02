برقم الجلوس والإسم| استعلم عن نتيجتك في الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 كل المحافظات –...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع محافظات الجمهورية، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية – شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي – من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، واستمرت الإمتحانات لمدة أسبوع من منتصف يناير وحتى 24 من نفس الشهر، لأداء الإمتحانات في مواد الترم الأول وهي، اللغة العربية – اللغة الأجنبية – التربية الدينية – العلوم – الكمبيوتر – الجبر الإحصاء – التربية الفنية – الهندسة – الدراسات الإجتماعية، وبعد انتهاء الإمتحانات مباشرةً قامت لجان الإعدادية بمختلف المحافظات بعمليات تصحيح النتيجة لسرعة الإنتهاء منها لضيق الوقت الفاصل بينها وبين بدء الفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة معايير الدقة لعدم ظلم أياً من الطلبة وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

نتيجة الشهادة الإعدادية تكون عامة على مستوى المحافظة وموحدة، ويتم إعلان نتيجة كل محافظة على حدا بعد اعتماد المحافظ لها وإعلان نسب النجاح النهائية، وذلك في غضون أسبوع على الأكثر من تاريخ امتحان آخر مادة أداها الطلبة والطالبات، ووفقاً لترتيب ظهور نتائج الإعدادية في مختلف المحافظات، تكون محافظة القاهرة هي أولى المحافظات في الظهور تليها محافظة الإسكندرية ثم الجيزة والقليوبيبة والمنوفية والشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والمنيا والغربية وسوهاج ثم باقي المحافظات تباعاً، وفقاً لإنتهاء كل محافظة من أعمال إعلان النتيجة واعتمادها من المحافظ.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2019 مختلف المحافظات

تبدأ نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات في الظهور بداية من أواخر يناير وحتى منتصف فبراير، على أن يتم نشر جميع النتائج فور ظهورها من خلال روابط خاصة بكل محافظة على حدا، حيث نتابع معكم أولاً بأول كافة التفاصيل المتعلقة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات من خلال الروابط بالأسفل، مع نشر نسب النجاح التفصيلية كذلك، مع العلم أن الإستعلام عن النتائج يتم بواسطة رقم الجلوس.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فصل دراسي أول 2019 (كل المحافظات)

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات اليوم وهي محافظات (مطروح – جنوب سيناء – الجيزة – الإسكندرية – كفر الشيخ)، على أن نتابع نشر جميع النتائج في مختلف المحافظات فور ظهورها برابط مباشر للإستعلام عن النتيجة من مواقع المديريات التعليمية المختلفة.

تحديث الجمعة

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة بمحافظة المنوفية والمنيا خلال ساعات، مستمرين في المتابعة لكافة ما يتعلق بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمختلف المحافظات، كما ظهرت حتى الآن نتيجة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظات (جنوب سيناء – مطروح – الجيزة – الإسكندرية – كفر الشيخ – القاهرة)