كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الجدي يستعد لتصوير مسلسل جديد في السباق الرمضاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفنان الكويتي خالد الجدي، لبدء تصوير مسلسل ضمن خطة الدراما العربية في سباق دراما رمضان 2019، والذي يشارك به عدد من فناني الوطن العربي بالكويت والمغرب وسوريا ولبنان وتونس ومصر.

وأكد الجدي، أن المسلسل دراما رومانسي ذو إنتاج ضخم، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل العمل قبل الانتهاء من التعاقدات لأبطال العمل وبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن خالد الجدي، دخل مجال الفن من خلال اليوتيوب عام 2010 ثم التليفزيون مع المخرج نادر الحساوي، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية العربية منها حريم بو سلطان، الحب الحلال، نوايا، خمس بنات، كان في كا زمان، وغيرهم.