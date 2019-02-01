برقم الجلوس معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية .. نتيجة الصف الثالث 3 الإعدادي محافظة الشرقية .....

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الآن وكذلك أيضا الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية والمنوفية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، فقد أوشكت عمليات رصد الدرجات على الانتهاء بعدما قامت كنترولات المحافظات من إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، ويتبقى بعد ما سبق اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي من السادة المحافظين كلا بمحافظته، أما عن مؤشرات النجاح، فتشير مؤشرات نسب النجاح بمحافظة الغربية أن نسبة النجاح تدور حول 80%،، أما عن محافظة الشرقية فتترواح نسب النجاح ما بين 80% إلى 85%.

ومن الجدير بالذكر أن الفضل في نسب النجاح المرتفعة يرجع لجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية والشرقية ومعظم المحافظات المصرية، خيث داومت المديريات التعليمية في التواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين.

المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة مرسى مطروح

معرفة نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 عبر مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

برقم الجلوس نتيجة الاعدادية طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

اضغط على الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص كما في الصورة

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي ثان

واتبع التعليمات التي في الصورة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية

كما يمكنالاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي الفصل الأول 2019، من خلال رابط الشرقية توداي ومن الجدير بالذكر أن ما تم التصريح بع عن نسبة النجاح بمحافظة الشرقية التي بلغت ما يقارب 80%، وفي حال لم تتمكنوا من الحصول على النتيجة للضغط الشديد على الموقع يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم في أسرع وقت.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الشرقية

ادخل على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

حمل النتيجة بالضغط على كلمة اضغط هما كما في الصورة التالية

سيتم تحميل كامل النتائج

ابحث عن اسمك ورقم جلوسك بعد تحميل النتيجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.

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