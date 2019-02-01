“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية و البحيرة وبنى سويف و الدقهلية “الصف الثالث الاعدادي”...

نتابع معكم نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2019، فى محافظة الشرقية التى من المنتظر اعلان النتيجة بها أوائل الأسبوع المقبل، و فى محافظة البحيرة تم الانتهاء من التصحيح و جارى المراجعة على أوراق الاجابات، و رصد الدرجات النهائية، كما من المتوقع أيضا أن تظهر النتيجة فى خلا أيام قليلة فى محافظة الدقهلية وبنى سويف، كانت نتيجة الصف الثالث الاعدادى قد ظهرت فى محافظات القاهرة والجيزة و الاسكندرية و مرسى مطروح و كفر الشيخ و جنوب سيناء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادى الاستعلام عن النتيجة من خلال روابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول

جميع طلاب الثالث الاعدادى محافظة البحيرة ،ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول

قريبا سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى فى جميع ادارات محافظة الدقهلية و ذلك عبر هذا الرابط الذى سيتم تفعيله قريبا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الأول

قريبا جدا سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول، عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف باستخدام رقم جلوس الطالب.