الآن رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي نظام جديد تيرم أول 2019 نتائج الصف الأول والثاني الثانوي...

تقرير شامل نتيجة الصف الأول الثانوي نظام جديد والصف الثاني الثانوي 2019 نقدمه لكم بعدما أصبحت النتيجة الخاصة به محل اهتمام بالغ ليس من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي فقط، بل أيضا يحظى باهتمام معظم الأسر المصرية التي يستعد أبناءها خلال الأعوام القادمة خوض تجربة نظام التعليم الجديد،فمن المقرر حسب تصريحات بعض المسؤولين أن تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة والمراجعة الدقيقة، والتي يتبعها عملية رصد درجات الامتحان الموحدة على مستوي الجمهورية، فقد أصبحت امتحانات الصف الأول الثانوي موحدة على مستوى الجمهورية كامتحانات الثانوية العامة.

فمن الجدير بالذكر أنه قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، بإجمالي عدد بلغ 581 ألفا و355 طالبًا وطالبة، وهي الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية الجديدة التراكمية، بنظام الكتاب المفتوح “ألآوبن بوك”، وقد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التعليم أن نظام امتحانات الكتاب المفتوح يعد تجربة حقيقة لمعرفة مدى استيعاب الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن من قام بإعداد امتحان الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، واهتم نظام التقويم الجديد بقياس مدى معدل الفهم والاستيعاب للطلاب والطالبات، وأن النظام الجديد قد أنهى الطريقة القديمة المعتمدة على الحفظ والتلقين، واعتمدت أسئلة امتحانات النظام الجديد على أسئلة موضوعية تقيس القدرة على الفهم والاستيعاب.

تقرير شامل نتيجة الصف الأول الثانوي نظام جديد تيرم أول

عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب نقدم لكم دليل المعلومات إرشادية عن نظام التقويم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي ويتضمن الأمثلة الاسترشادية للأسئلة في المواد الدراسية. على تغيير نظم تقييم الطالب في مختلف 2019 /2018 من العام الدراسي تتركز عملية التطوير في المرحلة الثانوية اعتبار المواد التي يدرسها بالمرحلة الثانوية، والتي تقوم على عدد من المرتكزات: وتحتسب درجة الطالب بمجموع درجاته في المواد الدراسية الأساسية .

الاعتماد على التقييم التراكمي للمرحلة الثانوية، حيث ت لن يتم 2019 /2018 في الصفوف الثلاثة. (مع ملاحظة أن درجات الطالب في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي احتسابها في المجموع الكلي للثانوية العامة). تدريس كافة المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على مدار العام الدراسي بفصليه (الأول والثاني).

تعقد 4 امتحانات لكل مادة دراسية، اثنان منهما في نهاية الفصل الدراسي الأول ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، واثنان في نهاية الفصل الدراسي الثاني ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب.

تحتسب الدرجة النهائية للمادة من متوسط درجتي الفصلين الدراسيين.

تعتمد الامتحانات على الفهم والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، وليس على الحفظ والاستظهار.

تنقسم المواد الدراسية بالصف الأول الثانوي إلى عدد من المجموعات، وذلك على النحو التالي:

أولا: مواد دراسية أساسية: وهي المواد الدراسية التي تضاف درجاتها للمجموع الكلي للدرجات، وهي: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء). والجدول التالي يوضح النهايات العظمى والصغرى لكل مادة، وكذلك النهايتين العظمى والصغرى للمجموع.

نتيجة الصف الأول الثانوي نظام جديد النهايات العظمى والصغرى وزمن الاختبار للمواد الأساسية الصف الأول ألثانوي

مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع

نتيجة الصف الأول الثانوي نظام جديد

مواد الأنشطة للصف الأول الثانوي 2019

مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع

درجات الأنشطة التربوية للصف الأول الثانوي 2019

مواد الأنشطة للصف الأول الثانوي 2019

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درجات الأنشطة التربوية للصف الأول الثانوي 2019

ومن الجدير بالذكر أن عملية التصحيح للامتحانات التجريبية الخاصة بالصف الأول الثانوي هذا العام تجري داخل المدارس، وكما أُعلن لن يتم احتساب درجات هذا الامتحان في المجموع المؤهل للالتحاق بالصف الثاني الثانوي، أي دون التقيد بنجاح ورسوب، حيث تم التصريح بأن امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام والخاصة بالتيرم الأول تدريبية للطلاب على النظام الجديد.

ومن المقرر أن يتم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي تيرم أول 2019 سيكون من خلال المدارس بعد انتهاء مرحلة التصحيح وتقدير الدرجات.

كما صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النتيجة الخاصة بطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي 2019، ستتم عبر المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات المصرية والمدارس، موضحة أنه على الطالب الذي يرغب في معرفة نتيجته التوجه إلى المدرسة التابع لها، كما أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الموعد المحدد لإعلان النتيجة سيكون وفق ما تقوم به المدارس المختلفة بكافة المحافظات من أعمال تقدير الدرجات والتصحيح، وتعكف الإدارات والمدارس حاليا على سرعة تصحيح أوراق الإجابة للطلاب فى جميع المواد الدراسية.

روابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بإعلان النتائج للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بالنتائج إلا بعد أن يتم تحميل جميع النتائج عليها، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب للثانوية العامة.

تقرير شامل لنتيجة الصف الأول الثانوي تيرم أول وخطوات تصحيح أوارق الإجابات

تتم أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات فى المدارس.

تتم عملية التقدير لدرجات الطلاب والطالبات بمعرفة معلمي الثانوي العام.

تقوم المدارس بإعلان النتيجة وفق الضوابط التي حددتها الوزارة.

النتيجة تعبر عن المستوى الحقيقي لكل طالب وطالبة من خلال النتيجة التي يتم اعتمادها.

يتم الالتزام بالنهائية الكبرى والصغرى لكل مادة من خلال عملية تصحيح كراسات الإجابة.

الامتحان الخاص بالتيرم الأول نتيجته منتهيه أى أن الطالب غير مطالب بالدرجات ولن تحدد حالته من نجاح أو رسوب.

تقوم المديريات التعليمية بعمل تقرير شامل يقد للوزارة يوضح بدقة مؤشرات نتيجة الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف الأول الثانوي تيرم أول 2019 تقتصر أهميتها على معرفة مستواه العلمي للطلاب ومدى تفاعلهم مع التجربة الأولى لامتحان الكتاب المفتوح.

يتم إعلان النتائج قبل بداية الفصل الدراسي الثاني حيث تعلن كل مديرية فى توقيت مختلف حسب موعد الانتهاء من مواعيد التصحيح.

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