مواد طبيعية متوفرة في مطبخك تقضي على البثور

من أكثر المشاكل التي تتعرض لها العديد من الفتيات، هي ظهور البثور في الوجه، مما يتسبب لهن في الإحراج، ويصبحن في حالة من البحث الدائم على أفضل وأسرع الحلول للقضاء على هذه البثور المزعجة.

فتلك الحلول تكمن في الطبيعية والتي تعتبر حلول فعالة ونهائية للقضاء على البثور، لذلك نستعرض عليكم خلال السطور التالية بعض المواد الطبيعية المتوفرة في مطبخك تقضي على البثور.

عصير الليمون

الليمون غني بحمض الستريك وفيتامين C، والتي تجعله يقضي تماما على البثور الملتهبة، ويمنحك بشرة ناعمة وبيضاء، فقط قومي بتغطية البثور بعصير الليمون، ويترك نصف ساعة، واستمري بإتباع هذا الماسك حتى تختفي البثور تماماً.

الثوم

قومي بفرك الثوم على البثور، وهذا واحد من الحلول الفعالة، بالرغم من أنه قد يحتاج لوقت طويل حتى تظهر النتائج.

الجزر

يضاف القليل من زيت الزيتون للجزر المبشور لصنع عجينة، ثم توضع العجينة على البثور، وتترك لمدة نصف ساعة، يكرر الماسك مرتين يومياً لمدة ثلاثة أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

الصبار

يستخرج قلب الصبار، ويوضع بشكل مباشر على البثور، وتكرر العملية بشكل منتظم حتى تختفي البثور نهائياً.