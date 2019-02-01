التضامن الاجتماعي توفر 1500 وظيفة للاهتمام بكبار السن ورعايتهم

صرح الإعلامي احمد فايق، بأن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت خلال الفترة الحالية عدد من الوظائف الهامة التي يحتاج لها الكثيرين وتتمثل عدد تلك الوظائف نحو 1500 وظيفة وفرصة عمل، وتلك الوظائف تم منحها من جانب مبادرة حياة كريمة التي تم أطلقت من جانب رئيس الجمهورية، والتي توفر رعاية لائقة لكبار السن في دور الرعاية الخاصة بهم.

حيث أنه أشار خلال برنامج مصر تستطيع الذي يتم إذاعته عبر قناة دي أم سي الفضائية، بأن تلك الوظائف تم طرحها واعتبارها رد لجميل المواطن المصري من كبار السن على ما قدمه طوال فترة حياته.

وأضاف بأن وزارة التضامن بهذه المبادرة الجميلة تسهم في أن يتم إنهاء معاناة المواطنين من كبار السن الذين يبحثون عن رعاية متكاملة والبحث عن شخص أمين يقوم برعايتهم، وأن من يتقدم لتلك الوظيفة سيحصل على تدريبات لازمة تحت إشراف وزارة التضامن.