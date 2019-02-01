تعرف معنا على أبرز الفوائد للكركم وكيفية تناوله بالطريقة الصحيحة

فوائد الكركم بالنسبة لجسم الإنسان كثيرة جدا، فالكركم يدخل ضمن التداوي بطب الأعشاب، لما له من شهرة واسعة في هذا المجال، فانه يحتوى على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.
وللتعرف على فوائد الكركم تابع هذه المقالة، ويعتبر الطب الصيني والهندي أول من استخدموا الكركم في العلاج، وسوف نتحدث عن اهم فوائده الصحية:
الكركم وفوائده
- مضاد قوى لجميع التهابات الجسم، ويستخدم بشكل خاص في علاج التهابات المفاصل.
- يستخدم الكركم في علاج مرض الصدفية، وغيره من أمراض الجلد المزعجة.
- يساعد الكركم في علاج التهابات المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتيدى.
- يساعد الكركم في علاج مشكلة الربو، فعند إضافة ملعقة من الكركم لكوب من الحليب، يعتبر وسيلة فعالة في علاج الربو.
- يساعد الكركم فى علاج مرض السرطان، حيث أكدت الدراسات أن الكركم يحتوي على مادة “كيوركيومين” وهي العنصر النشط في الكركم والتي تحفز الخلايا للقيام بالتدمير الذاتي للخلايا السرطانية.
- يساعد الكركم على الحفاظ على صحة الكبد، حيث أن الكبد يزيل سموم الدم من خلال إنتاج الانزيمات والكركم يعمل على زيادة إنتاج هذه الأنزيمات الحيوية.
- يساعد الكركم على علاج مشكلة السمنة، حيث انه يقوم بتنزيل الوزن وحرق الدهون،حيث أن الكركم يساعد في التمثيل الغذائي للدهون ويساعد في خسارة الوزن وتنحيف الوزن.
- يساعد الكركم على الوقاية من مرض الزهايمر، حيث أثبتت الأبحاث دور كبير للكركم في إبطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق إزالة تراكم الترسبات التي تسببه في الدماغ.
- يساعد الكركم فى تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث أظهرت الدراسات أن المواد المضادة للأكسدة في الكركم تساعد على تقليل مقاومة الأنسولين وتخفيف مستوياته في الدم، مما يكون له دور في منع حدوث مرض السكري من النوع الثاني.
- يساعد الكركم على تقليل مستوى الكوليسترول فى الدم، حيث أثبتت الأبحاث أن استخدام الكركم يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول في الدم.
القيمة الغذائية للكركم
- يحتوي الكركم على البروتين، الألياف الغذائية، النياسين، فيتامين c، فيتامين E، فيتامين K والعديد من المعادن مثل: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس، الحديد، المغنيسيوم والزنك.