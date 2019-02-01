نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الأول 2018/2019

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية فور اعتمادها من اللواء هشام سعيد محافظ الغربية، وقد صرحت مديرية التربية والتعليم بالغربية بأن ظهور النتيجة من المقرر له أن يكون الأسبوع المقبل، إذ تم الانتهاء من تصحيح نصف أوراق الامتحانات، ولا زالت عملية التصحيح مستمرة، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات.

وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، وفي محافظة القاهرة بلغت نسبة النجاح 76.6%، بينما بلغت نسبة النجاح في محافظة الجيزة 71.23%، أما في محافظة مطروح فقد بلغت نسبة النجاح 73.3%، وتمكنت الأسكندرية من تحقيق نسبة نجاح بلغت 86.1%، وفعلتها محافظة كفر الشيخ وزادت بها نسبة النجاح بشكل ملحوض عن العام الماضى في نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، إذ بلغت نسبة النجاح بها 85.76%.

وقد أكد سيادة المحافظ اللواء هشام السعيد على:

ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

في انتظار اعتماد الشناوي عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية من سيادة المحافظ، وبعدها ستكون متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومن المحتمل ظهور النتيجة مباشرة في المدارس.

إذ صرح الشناوي عايد في تصريحات نشرها موقع “مصراوي” بأن:

عملية التصحيح مازالت مستمرة منذ انتهاء الامتحانات وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، الأسبوع المقبل ثم إعلان النتيجة بعدها مباشرة داخل المدارس.

وسنوفر أي روابط أخرى للنتيجة فور ظهورها في جميع إدارات المحافظة وهي:

طنطا.

السنطة.

كفر الزيات.

المحلة الكبرى.

بسيون.

زفتى.

سمنود.

قطور.

وقد أكد على:

على الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات ومراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور حسب التعليمات المنظمة لذلك.

امتحانات محافظة الغربية

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