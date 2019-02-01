“التعليم” تعلن عن موعد فتح باب التقدم للتعاقد المؤقت أمام المعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تحرص على الاهتمام بالمعلمين، وتحفيزهم، وتشجيعهم لدعم المنظومة التعليمية، والارتقاء بالمستوى التعليمي، وأنها تسعى لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية.

وقد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية بجميع مديريات التعليم، وفقًا للتخصصات المطلوبة، ولسد عجز المعلمين بالمدارس، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل، والموافق 7 فبراير، ليكون التعاقد مؤقتًا بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأشار الدكتور شوقي، أنه تم فتح باب التقدم لاستلام كافة المستندات الخاصة بضم مدة التعيين لمعلمي مصر، وسيتم فتح باب التقدم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير المقبل.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتوفير وسيلة مواصلات ملائمة للمعلمين المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية، أو صرف بدل نقدي لهم، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء المالي من على كاهل المعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تؤمن بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية، وفي إصلاح المنظومة التعليمية بشكل خاص، وأنها تسعى لتحسين ظروف المعلم المعيشية والاجتماعية في ضوء الإمكانيات المتاحة قدر الإمكان.