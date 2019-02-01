نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة “ليا” والصحف اللبنانية تحتفل بها

وضعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مولودتها الثالثة والتي أطلقت عليها اسم “ليا”، وهذا بعد إيلا وميلا، وسط فرحة كبيرة من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

واحتفلت الصحف اللبنانية بولادة نانسي عجرم، حيث أشارت صحيفة النهار إلى أن نانسي وضعت مولودتها الثالثة قبلا الموعد المحدد بأسبوعين.

وكانت الفنانة نانسي عجرم، تشارك جمهورها بلحظات حملها، وكان أخر تعليق لها عن اقتراب موعد الولادة: “قريباً سوف يأتي.. قريباً سوف تملأ حياتنا الفرح”.

الأمر الذي وصل إلى اختيار اسم لمولودتها، حيث طالبت نانسي من جمهورها بمساعدتها في اختيار اسم لبنتها القادمة، ونشرت على حسابها على تويتر صورة لملابس جديدة للمولودة المنتظرة مع حذاء صغير وعلقت “في عالم مليء بالأسماء الجميلة أنا حائرة تماماً في اختيار اسم لأميرتي القادمة.. هل من مساعدة”.