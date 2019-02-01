نتيجة الشهادة الأعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة عبر الموقع الرسمي...

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الأعدادية الفصل الدراسي الأول لعام 2019 برقم الجلوس بمحافظة القاهرة، حيث ينتظر جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات نتيجة الشهادة الأعدادية بفارغ الصبر لكي يتعرفون على مستواهم الحقيقي ويستكملون مشوارهم للعام الدراسى.

نتقدم اليكم برابط بوابة نتائج التعليم الأساسي أليكم للأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية من خلال الدخول على الموقع الإليكتروني، حيث تم أعتماد النتيجة من قِبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للترم الأول لعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 76.6% لهذا العام للفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الشهادة الأعدادية

بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الأعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة، ومنذ الساعات القليلة يتم الأستعلام عبر موقع بوابة التعليم الأساسي لمعرفة النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

حيث قام السيد محافظ القاهرة بإنشاء موقع لنتائج التعليم الأساسي لجميع المراحل ومنها المرحلة الأبتدائية، والأعدادية، وأيضا المرحلة الثانوية تسهيلاً لجميع الطلبة والطالبات لمعرفة النتيجة من خلال الرابط بوابة التعليم الأساسي، حيث أن نتيجة الشهادة الأعدادية ظهرت بعديد من المحافظات ومن المحافظات ألتى ظهرت بها النتيجةالإعدادية هي: محافظة الأسكندرية، وكفر الشيخ، ومحافظة الجيزة، وأيضاً سوف تظهر في المحافظات الأخري إن شاء الله ونتمني لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، ويمكنكم للأستفسار عن النتيجة يرجي ترك تعليق بأسفل المقال برقم الجلوس وسوف نقوم بالرد عليكم.