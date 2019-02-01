موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 | نتيجة محافظة المنوفية الدقهلية .. الغربية .....

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 تيرم أول، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018-2019، والتي انتهى جميع الطلاب من أداء امتحاناتها في جميع محافظات مصر، ويستعد جميع الطلاب للبحث اليومي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها الظهور قريبا، بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، حيث متوقع إعلان نتيجة الصف الثاثل الإعدادي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات في بعض المحافظات، حيث تم مراجعة النتائج بشكل دقيق وحصر أسماء الأوائل بعدد من المحافظات.

وسيتم الإعلان عن أسماءهم بعد أن يتم اعتماد السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة للنتائج، ويتم في خلال يوم أو يومين من اعتماد النتائج الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة، ومواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الأخرى، ويقدم لكم موقعنا متابعة يومية وشاملة لكل ما يستجد حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع المحافظات تيرم أول

انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة من أداء امتحانات التيرم الأول من العام الدراسي 2018-2019، وقد بدأت أعمال التصحيح للمواد في اليوم الأول من امتحاناتهم، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح منذ عدة أيام ويتم حالياً رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج، ويقوم موقعنا بالسبق في الإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الإعلان عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسي.

كيفية التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة أو موقع نتائج المحافظة التي تتبعها اضغط على نتائج الامتحانات قم باختيار” الشهادة الإعدادية قم بإدخال رقم الجلوس.

المحافظات التي تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة مرسى مطروح

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الاعدادية 2019 بجميع محافظات مصر

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها، وسيتم تحميل الرابط الصحيح على كل محافظة بمجرد إعلان من مدرية التربية والتعليم للمحافظات تباعا. روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الشهادة الإعدادية للتيرم الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط نتائج كل محافظة لحظة إعلان النتيجة، وسيتم اضافة روابط باقى المحافظات تباعاً. الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. أقرأ أيضا وتعرف على: نتيجة التيرم الأول الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019 جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

ملحوظة هامة

لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”