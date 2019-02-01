استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات في السوق الأسود اليوم الجمعة 1-2-2019 | الآن...

سعر الجنيه السوداني اليوم الجمعة 1-2-2019، فمتابعة أسعار العملات في السودان مستمرة عبر موقع عرب فور نيوز، حيث نستعرض سعر بيع وشراء العملة السودانية في مقابل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وبعض من أسعار العملات الأجنبية والعربية، وذلك داخل تعاملات السوق الأسود السوداني، ويشهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر بعض الانخفاض الكبير، حين قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

نجحت الحكومة السودانية في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود، حيث تشهد حاليا العملة السودانية فارق طفيف بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية، وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ومختلف العملات في السوق الأسود اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 62.75 الريال السعودي 16.73 اليورو 71.53 الدرهم الإماراتي 17.19 الريال القطري 17.22 الجنيه الاسترليني 81.57 الجنيه المصري 3.51 الدينار الكويتي 218.25 الريال العماني 145.36 الدينار البحريني 136.94 الدينار الليبي 33.65 الدولار الأسترالي 33.87

تحرير كامل في أسعار صرف الجنيه السوداني

بعد أن اتخذت الحكومة السودانية قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه منذ نحو التسعة أشهر لكن بشكل جزئي، صدر قرار جديد من الحكومة في بدايات شهر نوفمبر 2018 يتم من خلاله تحرير سعر الجنيه السوداني بشكل كامل مقابل كل العملات الدولية، بعد أن كان يتدخل البنك المركزي السوداني يتدخل بصورة جزئية في أسعار الصرف من خلال وضع مؤشر عام لأسعار بيع وشراء العملات داخل البنوك السودانية.

استقرار بصورة طفيفة جدا في سعر الجنيه السوداني بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة، وذلك بعد تحقيق أسعار الجنيه حالة هدوء خلال الأيام الماضية.