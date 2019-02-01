“التعليم” توضح الضوابط المحددة لتسليم المدارس التابلت

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت سيتم تسليمها للطلاب من خلال المدارس، ولكن وفقًا لضوابط وإجراءات محددة، ودقيقة، لضمان وصول التابلت للطلاب، وعدم تسليمه لأحد آخر غير مخصص له استلامه، حيث أنه من المقرر تسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي فقط.

وأكدت المصادر، من خلال تصريحات لها، أنه سيتم إرسال الضوابط للمديريات والإدارات التعليمية، والمدارس، ليكون الجميع على علم بها.

وأعلنت الوزارة أنه جاري وصول أجهزة التابلت للمدارس، حيث وصلت الكمية إلى المديريات، وباقي فقط 12% من المتبقي منها.

ولفتت الوزارة أن عملية توزيع التابلت ستبدأ من يوم 10 فبراير المقبل، وذلك مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أنه جاري الانتهاء من المراحل الأخيرة للمسارات الداخلية للشبكات وكابلات الفايبر، والتي تم الانتهاء من أغلبها بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة أنه جاري الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، وتركيب الأجهزة المخصصة للامتحانات على بنك المعرفة، وتجهيز النظام للعمل به، وتدريب الطلاب عليه قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي.