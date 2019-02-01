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أسعار العملات في السودان | استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية في...

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أسعار العملات في السودان اليوم الموافق الجمعة 1 فبراير 2019، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

 

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 62.75
الريال السعودي 16.73
اليورو 71.53
الدرهم الإماراتي 17.19
الريال القطري 17.22
الجنيه الاسترليني 81.57
الجنيه المصري 3.51
الدينار الكويتي 218.25
الريال العماني 145.36
الدينار البحريني 136.94
الدينار الليبي 33.65
الدولار الأسترالي 33.87

 

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع

الدولار

47.5000

47.7375

الين الياباني

0.4366

0.4388

الجنيه الاسترليني

62.3523

62.6641

الفرنك السويسري

47.8483

48.0875

الدولار الكندي

36.1698

36.3506

كرونة السويدية

5.2664

5.2927

الكرونة النرويجية

5.6519

5.6802

الكرون الدنماركي

7.3190

7.3556

الدينار الكويتي

155.8910

156.6705

الريال السعودي

12.6663

12.7296

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

الريال القطري

13.0466

13.1118

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

ريال عماني

123.3766

123.9935

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

اليورو

54.6397

54.9129

 

لا تزال تعاملات البنك المركزي السوداني مسيطر عليها حالة من الهدوء خلال الأسبوع الجاري، أما بالنسبة لأسعار السوق الأسود فقد استقرت أيضا أسعار صرف العملات في السودان بصورة طفيفة.

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