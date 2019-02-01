انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الجمعة 1-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

سعر الليرة التركية اليوم الموافق الجمعة 1 فبراير 2019، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.
سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات
تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي
|العملة الأجنبية
|سعر المبيع مقابل الليرة تركية
|سعر الشراء مقابل الليرة التركي
|واحد دولار الأمريكي
|5.2091
|5.2066
|واحد يورو أوروبي
|5.9762
|5.9707
|الريال السعودي
|1.3916
|1.3907
|الليرة السورية
|0.010416
|0.010204
|الجنيه الاسترليني
|6.8218
|6.8138
|الدينار الكويتي
|17.2531
|17.1277
|الدرهم الإماراتي
|1.4183
|1.4175
|الجنيه المصري
|0.2961
|0.2948
|الدينار العراقي
|0.0044
|0.0043
|الدينار البحريني
|14.5003
|13.3764
|الريال القطري
|1.4309
|1.4294
|الدينار الليبي
|3.7916
|3.7692
|الريال العماني
|13.7329
|13.0395
|الدينار الأردني
|7.3854
|7.3411
|الدينار الجزائري
|0.0442
|0.0435
|الدرهم المغربي
|0.5476
|0.5468
تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات
تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.
سعر الليرة التركية مساء اليوم الجمعة يشهد انخفاض ملاحظ مقابل مختلف العملات الدولية، ليستمر لليوم الثاني على التوالي الانخفاض في مستوى أسعار صرف الليرة التركية في الأسواق.