نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الجمعة 01-2-2019 تابع أخبار العملات العربية والأجنبية في البنوك، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الجمعة 01-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.72 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.20 للشراء و20.37 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 يوم واحد بنك عودة 17.63 17.73 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 يوم واحد بنك البركة 17.63 17.70 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 17.62 17.72 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.62 17.72 يوم واحد كريدى أجريكول 17.62 17.72 يوم واحد بنك قناة السويس 17.62 17.72 يوم واحد بنك المشرق 17.62 17.72 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 يومين بنك الإسكندرية 17.60 17.70 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.60 17.70 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 يومين المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 يوم واحد بنك مصر 17.60 17.70 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 يومين البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 يومين بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 يوم واحد بنك بلوم 17.60 17.70 يومين المصرف المتحد 17.60 17.70 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 3 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 يومين البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 يوم واحد

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.23 المصرف العربى الدولى أقل سعر للبيع: 20.30 اتش اس بى سى HSBC البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف العربى الدولى 20.23 20.37 يوم واحد بنك عودة 20.23 20.42 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 20.22 20.40 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 20.22 20.42 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.22 20.41 يوم واحد بنك المشرق 20.22 20.41 يوم واحد كريدى أجريكول 20.21 20.41 يوم واحد بنك قناة السويس 20.21 20.41 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 20.21 20.41 يوم واحد البنك المركزى المصرى 20.21 20.37 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 20.21 20.40 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.20 20.37 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.20 20.38 يوم واحد البنك الأهلى اليونانى 20.20 20.38 يوم واحد بنك بلوم 20.20 20.37 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 20.20 20.38 يوم واحد بنك مصر 20.20 20.38 يوم واحد البنك الأهلي المصري 20.20 20.38 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 20.20 20.38 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 20.20 20.38 يوم واحد المصرف المتحد 20.19 20.38 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 20.19 20.38 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 20.18 20.40 يوم واحد بنك الإسكندرية 20.18 20.35 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 20.16 20.30 9 ساعات بنك البركة 20.14 20.42 5 ساعات بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 يوم واحد

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 يومين البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 يوم واحد بنك مصر 4.71 4.72 يومين بنك عودة 4.70 4.73 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 يوم واحد المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 يوم واحد بنك بلوم 4.69 4.82 8 دقائق البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 يوم واحد بنك قناة السويس 4.69 4.73 يوم واحد بنك الإستثمار العربي AIB 4.68 4.72 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 يوم واحد بنك المشرق 4.68 4.73 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.68 4.73 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 4.67 4.72 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 يومين كريدى أجريكول 4.67 4.72 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.73 يوم واحد المصرف المتحد 4.66 4.72 يوم واحد بنك الإسكندرية 4.66 4.71 يوم واحد بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 يوم واحد بنك البركة 4.62 4.76 4 ساعات بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 4 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.20 للشراء، وسجل سعر البيع 20.37، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.78، بينما سجل سعر البيع 46.05، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، بينما سجل 20.20 للشراء، وسجل سعر البيع 20.37، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. استقرار في أسعار صرف العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث لم تتغير الأسعار منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.