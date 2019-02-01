“التعليم” تكشف عن حقيقة رسوم قطع غيار التابلت 20 ألف جنيه.. وتحميل الطالب سعرها...

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من صحة الأنباء المنتشرة على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن قطع غيار أجهزة التابلت تقدر ب20 ألف جنيه، ويتحمل الطلاب هذا المبلغ.

وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء، ونفت صحة تحميل الطلاب دفع رسوم قطع غيار جهاز التابلت في حالة تم إتلافه.

وأشارت الوزارة، أنه في حالة تم كسر الجهاز أو تم إتلافه يتمكن الطالب من الحصول على جهاز آخر وفقًا لبنود بوليصة التأمين، والتي يحصل عليها ولي الأمر من أي مكتب بريد، وأن كل ما يتردد من تلك الأنباء لا يمت للواقع بصلة، وتهدف إلى إثارة غضب أولياء الأمور والطلاب لتشويه النظام التعليمي الجديد.

وأضافت الوزارة أن أجهزة التابلت سيتم توزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، ويستفاد منه الطالب على مدار ال3 سنوات دراسة، ثم يصبح الجهاز ملكًا للطالب ولا يسترد منه مرة أخرى، وأن تكاليفه مدفوعة من قبل الدولة، وهو هدية من رئيس الجمهورية للطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة التعامل بجدية مع التابلت والحفاظ عليه، ووضع عقوبة في حالة بيعه أو شرائه، كما يجب الحفاظ عليه من التلف أو الكسر.

وتناشد الوزارة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.