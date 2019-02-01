“الصحة والسكان” تكشف حقيقة تقليل عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة...

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من الأنباء التي تفيد بتخفيض وزارة الصحة والسكان أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة، وذلك بهدف توفير النفقات، وقد نفت الوزارة صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من أنباء تفيد بتقليل أعداد المواطنين المستحقين للعلاج على نفقة الدولة من قائمة العلاج.

ولفتت الوزارة أنها تحرص على توفير الخدمات الصحية للمواطنين الغير قادرين، وعلاج كل من هو على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخل العاجل، وسرعة التدخل لإنقاذ حياة الحالات الحرجة، وأن كل ما يثار من أنباء تفيد باستبعاد أو تقليل أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى النيل من جهود الوزارة في دعم المواطنين.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي المواقع الاجتماعية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر المعلومات، حتى لا يكون هناك بلبلة للرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، والرجوع إلى الوزارة للتأكد من أي استفسار أو تقديم شكوى على الرقم التالي: (0225354150).