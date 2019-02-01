“لينك دخول” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 “الصف الثالث الإعدادي”...

نتابع مع جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، وذلك بعد أن انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة بجميع مراكز التصحيح بالمحافظة، وأصبح جميع الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب لمعرفة تقدير الدرجات في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا عرب فور نيوز أهم الأخبار الخاصة بإعلان النتيجة وطرق الإستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد مرت بسلام ودون أي شكاوى، فيما أشار سيادته أن هناك عدد 64973 طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية وقد تم توزيعهم على عدد 379 لجنة بجميع الإدارات التعليمية التابع للمحافظة، وقد بدأت بالفعل أعمال التصحيح بالكنترولات المركزية للمحافظة، وعقب انتهاء أعمال الكنترولات سوف يتم رفع النتيجة إلى السيد محافظ المنوفية لاعتمادها رسميا.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول

من المرتقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019 الترم الأول خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح وتحديد نسبة النجاح واعتماد النتيجة رسميا، أما عن طرق عرض النتيجة فسوف تكون من خلال المدرسة أو من خلال شبكة الإنترنت عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم إعلان النتيجة لحظة بلحظة، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.